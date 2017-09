Prognose: Noren steunen conservatieve koers

De parlementsverkiezing in Noorwegen lijkt een succes te zijn geworden voor de conservatieve regering van premier Erna Solberg. Volgens een eerste prognose direct na sluiting van de stembureau’s wordt de sociaaldemocratische Arbeiderspartij van oppositieleider Jonas Gahr Støre weliswaar net de grootste, maar over links is opnieuw geen meerderheidscoalitie vormen.

Solberg kan volgens de Noorse kiesraad met steun van haar partners rekenen op 88 van de 169 zetels. De lijsttrekster van Høyre leidde met de rechts-populistische partij FRP de afgelopen vier jaar een minderheidskabinet. Dat werd gedoogd door de christelijke KRF en de liberale partij Venstre. Die combinatie blijft mogelijk. In de voorspelling van TV2, gebaseerd op een eigen peiling, krijgt de regeringscoalitie zelfs 91 zetels.