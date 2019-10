Profgamer bestraft om steun betogers Hongkong

Een professionele gamer is voor een jaar geschorst en hij verliest het prijzengeld dat hij heeft gewonnen. In een interview na afloop van een belangrijk toernooi had Ng Wai Chung, alias Blitzchung, zijn steun uitgesproken voor demonstranten in Hongkong, waar hij vandaan komt. Daarbij droeg hij een gasmasker en een bril. De interviewers tegen wie hij zijn uitspraken deed, zijn ook niet meer welkom bij de gamecompetitie.

Ng Wai Chung verdient zijn geld met het spelen van de game Hearthstone. Afgelopen weekend deed hij mee aan de Asia-Pacific Grandmasters, een van de belangrijkste toernooien van de game.

Dat wordt gemaakt door het Amerikaanse Blizzard Entertainment. Dat is bang dat de uitspraken van Ng Wai Chung leiden tot een boycot van zijn games in China, de grootste gamemarkt ter wereld. „Na onderzoek nemen we de stappen die nodig zijn om herhaling te voorkomen”, liet Blizzard in een verklaring weten. Op Weibo, een Chinese concurrent van Twitter, meldde het bedrijf ook: „We zullen, zoals altijd, de waardigheid van het land met kracht beschermen.”

Moederbedrijf Activision Blizzard heeft nauwe banden met grote Chinese bedrijven als Tencent en NetEase. Die verspreiden nieuwe games van de Amerikanen, zoals Call of Duty en Diablo, in China en andere belangrijke markten in Azië.

In Hongkong is het al weken onrustig. Duizenden inwoners gaan dag na dag de straat op omdat zij vinden dat China zich te veel bemoeit met de autonome regio. Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar mocht daarbij zijn eigen politieke stelsel behouden.