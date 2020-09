‘Proefpersoon AstraZeneca kreeg ontsteking aan ruggenmerg’

De ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus is stilgelegd omdat een van de proefpersonen last kreeg van een ontsteking aan het ruggenmerg. Dat meldt The New York Times op basis van een bron rond het onderzoek.

De ontwikkelaars van het vaccin, de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford, spreken alleen van een „potentieel onverklaarde aandoening”. Ze willen eerst weten of die door het vaccin komt, voordat ze verder gaan met hun proef.

De acute ontsteking aan het ruggenmerg heet myelitis transversa. Die zorgt ervoor dat mensen niet goed meer kunnen bewegen, gevoel kwijt raken en moeite hebben urine en ontlasting op te houden. Zo’n ontsteking kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een virusinfectie. Patiënten hebben een redelijke kans om hiervan te genezen.

Meerdere farmaceuten werken aan een mogelijk vaccin om besmetting met het coronavirus te voorkomen. AstraZeneca en Oxford zijn momenteel het verst in die ontwikkeling. Ze zitten in de zogenoemde fase 3. Dat is de laatste stap voordat toezichthouders moeten beslissen of een middel op de markt mag worden gebracht. Nederland en andere Europese landen hebben alvast miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.

Negen grote vaccinproducenten uit Europa en de Verenigde staten, waaronder AstraZeneca, hebben dinsdag nog benadrukt dat ze hun normale veiligheidsstandaarden niet zullen verlagen, ondanks de grote druk die er is om snel een effectief coronavaccin te ontwikkelen.