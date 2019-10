Proef met sneller boarden op stoelvolgorde

Op de Londense luchthaven Gatwick wordt een proef gedaan met instappen op volgorde van stoelnummer. Dat moet het boardingproces sneller maken. Gatwick hoopt op een tijdwinst van 10 procent, melden Britse media.

Eerst stappen de passagiers in die een stoel bij het raampje hebben, dan volgen degenen die de middelste stoel hebben en dan de reizigers met een stoel aan het gangpad. Er wordt gewerkt van achteren naar voren.

Maar ook andere manieren van boarden worden getest, bijvoorbeeld voor groepen die bij elkaar willen zitten. Voor hen is het sneller om in te stappen per stoelenrij.

De instapvolgorde wordt niet via het vaak onverstaanbare omroepsysteem bekend gemaakt, maar via een digitaal bord. Wie zijn instapmoment mist, moet wachten tot alle andere passagiers zijn gaan zitten.