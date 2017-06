Procureur Venezuela tegen grondwetsvergadering

De Venezolaanse procureur-generaal Luisa Ortega Díaz heeft zich gekeerd tegen het plan van de regering om verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering uit te schrijven. Dat is volgens haar in strijd met de grondwet en zij heeft het hoogste gerechtshof gevraagd er een stokje voor te steken.

Bij protesten tegen het plan van de socialistische president Nicolás Maduro zijn al 68 doden gevallen. De oppositie wijst het plan af en wil in plaats daarvan algemene verkiezingen.

Procureur-generaal Ortega stelt dat er eerst een referendum over het bijeenroepen van een grondwetgevende vergadering moet komen. Dat is ook gebeurd voor de laatste grondwetswijziging, in 1999 onder de toenmalige president Hugo Chávez.

Met de procureur-generaal keert een deel van het justitiële apparaat in Venezuela zich tegen Maduro. In het parlement is de oppositie al in de meerderheid. Het hoogste gerechtshof stelde zich tot nog toe op aan de kant van de socialisten.