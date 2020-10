Proces wegens doodslag op 39 Vietnamese migranten van start

In Londen begint maandag het proces tegen de mensensmokkelaars die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van 39 Vietnamese migranten. Deze werden bijna een jaar geleden op een industrieterrein in Grays, een kleine 30 kilometer ten oosten van Londen, levenloos aangetroffen in een vrachtwagen. Het ging om 31 mannen en acht vrouwen.

Vier personen staat terecht wegens de organisatie van en betrokkenheid bij de mensensmokkel en wegens 39 gevallen van doodslag. Onder hen de Noord-Ierse bestuurder van de vrachtauto met de container waarin de lijken lagen. Het proces zal vijf weken duren.

Een 40-jarige Ier die wordt gezien als de leider van de bende achter het fatale transport heeft bekend schuldig te zijn aan de dood van de Aziaten door verstikking. Ook gaf hij het faciliteren van illegale migratie toe. Hij is eerder dit jaar door de Ierse autoriteiten overgeleverd aan Engeland. Een Noord-Ierse medeverdachte van 23 zegt onschuldig te zijn.