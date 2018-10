Proces tegen vrouw Netanyahu begonnen

Voor een rechtbank in Jeruzalem is zondag de rechtszaak tegen de van fraude verdachte vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu begonnen. De 59-jarige Sara Netanyahu zou ten onrechte circa 87.000 euro hebben opgemaakt aan duur eten afkomstig van gerenommeerde koks uit bekende restaurants.

Voor het begin van het proces zeiden de advocaten van Sara Netanyahu dat hun cliënt onschuldig is. Volgens de raadslieden hadden voormalige medewerkers de dure maaltijden tegen de wens van de vrouw van de premier besteld.

Het bestellen van de maaltijden was niet toegestaan omdat in de ambtswoning van premier Netanyahu een kok werkzaam is, meldden Israëlische media. Volgens aanklagers duurde de catering door exquise restaurants van 2010 tot 2013.