Proces tegen voormalige SS’er (94) begonnen

Een voormalige SS-bewaker (94) in een concentratiekamp is ruim zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog alsnog voor de rechter verschenen in Münster. Hij wordt ervan verdacht te hebben geweten van de gruweldaden in kamp Stutthof bij Danzig, het hedendaagse Gdańsk.

Volgens de aanklagers is de man medeplichtig aan de moord op gevangenen in het kamp, waar tienduizenden mensen het leven verloren. De hoogbejaarde verdachte ontkent de beschuldigingen. Hij werd dinsdag in een rolstoel de rechtszaal ingereden. De hoorzittingen mogen uiterlijk een paar uur per dag duren, vanwege zijn fragiele gezondheid.

Een aanklager zei tegen de rechtbank dat de man op de hoogte was van de methoden die werden gebruikt om gevangenen te doden. Zo werden gedetineerden doodgeschoten en vergast met zyklon B. De verdachte keek omlaag toen dat dodelijke gas ter sprake kwam.