Proces tegen verdachten bloedbad Charlie Hebdo week uitgesteld

Het proces in Parijs tegen veertien verdachten die medeplichtig zouden zijn aan de aanslagen op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in 2015 is voor een week opgeschort. Nog twee beklaagden zijn positief op het coronavirus getest en moeten in isolatie.

Bij de hoofdverdachte werd zaterdag het longvirus vastgesteld, reden voor de rechtbank de andere verdachten eveneens te testen. „Gezien de geldende gezondheidsprotocollen die isolatie vereisen van zowel positieve als contactgevallen, zal de hoorzitting deze week niet kunnen worden hervat”, schrijft de voorzitter van de rechtbank in een mail aan alle advocaten.

Het proces werd woensdag al stilgelegd omdat de hoofdverdachte begon over te geven. Hij werd teruggestuurd naar de gevangenis waar hij een arts bezocht. De dag daarop werd de zitting voortgezet. Na het testresultaat van zaterdag hield de rechtbank de zitting tot dinsdag aan, onder voorbehoud van het resultaat van de andere testen.

De aanslagen in 2015 werden gepleegd uit naam van islamitisch extremisme. Het weekblad Charlie Hebdo had spotprenten van de profeet Mohammed gepubliceerd. De drie daders zijn al dood en degenen die nu terechtstaan worden verdacht van zaken als lidmaatschap van een terreurorganisatie en het financieren van terrorisme. Er vielen destijds in totaal zeventien doden.

Het proces tegen de verdachten is ruim twee maanden geleden begonnen en er zijn al bijna 150 getuigen en experts aan het woord geweest.