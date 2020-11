Proces tegen verdachten aanslag Charlie Hebdo hervat

Het proces in Parijs tegen veertien verdachten die medeplichtig zouden zijn aan de aanslagen op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in 2015, begint maandag weer. Eerder werd het proces twee weken opgeschort omdat drie beklaagden positief waren getest op het coronavirus en meteen in isolatie moesten.

Het voortzetten van het proces hing af van de gezondheid van de hoofdverdachte Ali Riza Polat. Hij vertoonde aan het begin van de week nog steeds symptomen van Covid-19.

De aanslagen in 2015 werden gepleegd met een moslimextremistisch motief. Het weekblad Charlie Hebdo had spotprenten van de profeet Mohammed gepubliceerd. De drie daders zijn gedood. De verdachten die nu terechtstaan, zijn aangeklaagd voor lidmaatschap van een terreurorganisatie en het financieren van terrorisme. De daders brachten bij de aanslagen zeventien personen om het leven.

De rechtbank zal het vonnis, dat aanvankelijk deze week werd verwacht, vermoedelijk op 27 november uitspreken. Het proces tegen de verdachten is ruim twee maanden geleden begonnen en er zijn al bijna 150 getuigen en experts aan het woord geweest.