Proces tegen Salvini voor tegenhouden migranten verschoven

Het proces tegen de Italiaanse politicus Matteo Salvini is verplaatst van 4 juli naar oktober vanwege het coronavirus. Salvini staat terecht vanwege zijn beleid om schepen met migranten aan boord geen toegang te verlenen tot Italië.

De zaak draait om het schip Gregoretti van de kustwacht dat in de zomer van 2019 vluchtelingen uit kleine bootjes op zee redde en daarna dagenlang niet aan land mocht in Italië. Salvini wilde niet dat de migranten naar Italië zouden komen. Op dat moment was Salvini nog minister van Binnenlandse Zaken, momenteel is hij parlementariër.

De oud-minister is aangeklaagd vanwege vrijheidsberoving. Salvini zegt dat hij in het belang van Italië handelde en het schip pas wilde toelaten zodra andere EU-landen de vluchtelingen zouden opnemen.

Op 12 februari besloot de Italiaanse Senaat om de immuniteit van Salvini in dit geval in te trekken, zodat hij voor het gerecht kon worden gedaagd. Dinsdag besluit een senaatscommissie mogelijk over het intrekken van Salvini’s immuniteit in een andere, vergelijkbare zaak over een privaat reddingsschip, de Open Arms, dat niet aan land mocht.