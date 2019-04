Proces tegen Roemeense ex-president Iliescu

In Roemenië begint binnenkort een proces tegen voormalig president Ion Iliescu in verband met de moord op honderden mensen na de gewelddadige omverwerping van dictator Nicolae Ceausescu in 1989. De staatsaanklager zei dat Iliescu, ex-vicepremier Gelu Voican-Voiculescu (1989-1990) en ex-luchtmachtchef Iosif Rus zijn aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid.

Volgens de aanklager zijn ze verantwoordelijk voor de moord op 862 Roemenen door veiligheidstroepen, die in 1989 kort na de val van Ceausescu tegen anti-Ceausescu-demonstranten optraden. Wanneer het proces precies begint is nog onduidelijk.

De nu 89-jarige Iliescu had de macht overgenomen tijdens de toenmalige revolutionaire gebeurtenissen. Ceausescu was op 22 december 1989 voor woedende demonstranten gevlucht, maar werd nog op dezelfde dag door revolutionairen opgepakt. Op 25 december 1989 werd Ceausescu samen met zijn vrouw Elena ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Het proces gaat erover duidelijk te krijgen waarom na de vlucht van Ceausescu, tussen 22 en 30 december 1989, honderden mensen werden gedood door veiligheidstroepen. Iliescu wordt verweten dat hij bewust chaos heeft uitgelokt en doden op de koop heeft genomen om zijn eigen macht te legitimeren. Het staat vast dat Iliescu na de vlucht van Ceausescu publiekelijk heeft opgeroepen tegen vermeende Ceausescu-getrouwe „terroristen” te strijden.

Iliescu was van 1990 tot 1996 en van 2000 tot 2004 president van Roemenië. Het onderzoek tegen hem was in 1996 begonnen. Sindsdien is de procedure steeds opnieuw stopgezet.

Het Openbaar Ministerie zag zich in 2016 door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM) genoodzaakt het proces weer te hervatten. Het EHRM had Roemenië veroordeeld tot het betalen van grote schadevergoedingen aan zeventien Roemenen, van wie familieleden tijdens de bloedige omwenteling waren gedood.