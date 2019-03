Proces tegen moskeeschutter start 5 april

De hoofdverdachte Brendon Tarrant van de schietpartij bij twee moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland) blijft in voorarrest tot hij op 5 april moet verschijnen voor het Nieuw-Zeelandse gerecht. Dat bepaalde de rechtbank zaterdagmorgen (plaatselijke tijd).

De 28-jarige Tarrant werd voorgeleid achter gesloten deuren. Alleen geaccrediteerde media was welkom in de rechtszaal. De Australiër wordt ervan verdacht zeker 49 mensen te hebben doodgeschoten in twee moskeeën, waarbij ook meer dan 42 mensen gewond raakten.