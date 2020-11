Proces tegen jihadistenhelpers aanslag Barcelona van start

In Spanje is de rechtszaak begonnen tegen drie verdachten die jihadisten zouden hebben geholpen bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils in 2017. Daarbij werden zestien mensen gedood.

In de rechtbank in San Fernando de Henares bij Madrid worden de komende tijd 235 getuigen gehoord. Het proces loopt naar verwachting tot december.

Terreurbeweging IS claimde de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op 17 en 18 augustus 2017 waarbij ook 140 gewonden vielen. Een van de daders reed met een busje op de Ramblas-boulevard in Barcelona in op voetgangers, waarbij veertien doden onder wie twee kinderen vielen. Hij werd, nadat hij op de vlucht nog iemand had gedood, enkele dagen later doodgeschoten door de politie.

In Cambrils, 100 kilometer ten zuiden van Barcelona, reden vijf andere extremisten in op voetgangers. Ook werd een vrouw doodgestoken. De vijf werden doodgeschoten.

De drie verdachten (23, 27 en 31 jaar) die terechtstaan zouden hand- en spandiensten hebben verricht. Zij zaten dinsdag met mondkapjes in de zwaarbeveiligde rechtszaal, waar video’s over hen werden getoond. In een daarvan zit een verdachte te grappen over de schade die explosieven zouden kunnen aanrichten. Een ander is bezig een bomgordel in elkaar te zetten.