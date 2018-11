Proces tegen drugsbaas ‘El Chapo’ begonnen

Ongeveer twee jaar na zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, is maandag in New York het proces begonnen tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Het hof begon allereerst met het selecteren van twaalf juryleden, die om veiligheidsredenen anoniem zullen oordelen over het lot van Guzmán. De beveiliging rondom de rechtbank in de wijk Brooklyn in New York was extreem hoog. Voor het gebouw verzamelden zich tientallen verslaggevers en belangstellenden.

De selectie van de jury duurt waarschijnlijk enkele dagen. De eigenlijke inleiding tot het proces met de openingspleidooien staat gepland voor dinsdag 13 november. De rechtszaak duurt naar verwachting enkele maanden, aldus de rechter.

De 61-jarige ‘El Chapo’ verdiende volgens de aanklager miljarden dollars met de smokkel van drugs en andere illegale handel. De officieren van justitie hebben zestien getuigen in de zaak opgeroepen. Guzmán heeft verschillende topadvocaten ingehuurd.

In 2017 is ‘El Chapo’ uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Sindsdien zit hij 24 uur per dag in een cel van 15 vierkante meter zonder ramen. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. De doodstraf is niet mogelijk op grond van een overeenkomst tussen Mexico en de Verenigde Staten.