Proces tegen aanslagpleger Halle begonnen

Met anderhalf uur vertraging als gevolg van de enorme belangstelling is in Maagdenburg het proces begonnen tegen Stephan Balliet die vorig jaar heeft geprobeerd met vuurwapens en explosieven een aanslag te plegen op de synagoge in Halle. De opzet mislukte doordat de synagoge was ommuurd en een gepantserde toegangsdeur het niet begaf. Ondanks herhaalde pogingen lukte het de ultrarechtse dader niet binnen te komen. De bijna zeventig joden die er voor de joodse feestdag Jom Kippoer bijeen waren, bleven ongedeerd.

Op zijn vlucht vermoordde Balliet twee mensen en verwondde er meerdere voor hij werd gearresteerd. De 28-jarige beklaagde wordt onder meer beschuldigd van een dubbele moord en tientallen pogingen tot moord, gepleegd bij zijn terroristische aanslag tegen joden. Het proces duurt waarschijnlijk tot in oktober.

Het proces had eigenlijk in Naumburg, 100 kilometer zuidelijker, moeten zijn, maar vanwege de belangstelling is het naar een groter gerechtsgebouw in Maagdenburg verplaatst. Dat is ook om veiligheidsredenen en het afstand houden wegens corona.

De Duitse veiligheidsdienst ziet in de misdaden sterke gelijkenissen met de aanslagen van een rechts-extremist in het Nieuw-Zeelandse Christchurch die in maart 2019 met vuurwapens ruim vijftig mensen doodde bij zijn gestreamde aanvallen op onder meer een moskee. Balliet wordt omschreven als een extremist die klaagde over ‘de zionistische regering’ in Duitsland, een begrip in ultra-rechtse kringen. Maar hij zou geen lid zijn geweest van een bepaald netwerk, en op eigen houtje hebben gehandeld.