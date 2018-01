Proces diamantroof Brussel van start

De rechtszaak over de spraakmakende diamantroof op de luchthaven van Brussel in 2013 gaat woensdag van start. Bij de overval in Zaventem door minstens acht gewapende en gemaskerde mannen gingen de daders ervandoor met 37 miljoen aan diamanten uit een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Swiss.

Het Openbaar Ministerie brengt negentien verdachten voor de rechtbank in Brussel. Het gaat om zestien mannen en drie vrouwen, die op één man na allemaal in België wonen. De veronderstelde hoofdverdachte, Marc Bertoldi, is niet bij het proces. Hij zit in een Franse cel voor een ontvoeringszaak en kan niet naar België worden overgebracht.

Negen verdachten staan terecht voor medeplichtigheid aan de roof en brandstichting van de bij de operatie gebruikte voertuigen. Anderen worden verdacht van heling van een deel van de buit en witwassen. Achttien personen waren volgens het OM lid van een criminele organisatie.