Proces decembermoorden verder in maart

De Surinaamse krijgsraad heeft de behandeling van drie zaken in het strafproces over de decembermoorden uitgesteld naar 27 maart. Advocaat Irwin Kanhai had hier woensdag om gevraagd omdat hij geen tijd zou hebben gehad aan zijn pleidooi te werken.

Kanhai verdedigt naast de belangen van Desi Bouterse, ook die van de verdachten Stephanus Dendoe, Ernst Gefferie en Iwan Dijksteel. Tegen allen heeft het Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf geëist.

In de zaak van Ruben Rozendaal vroeg het OM zelf om niet-ontvankelijk te worden verklaard, omdat Rozendaal eind vorig jaar zelfmoord heeft gepleegd. Tegen hem was tien jaar geëist. De rechter neemt later een besluit over dit verzoek.

De zaak tegen verdachte Edgar Ritfeld ging woensdag wel door. Zijn advocaat pleitte voor volledige vrijspraak. Het OM had dit eerder ook geëist. De zaak van twee andere verdachten was snel klaar omdat ze er zelf niet waren en er ook geen advocaat namens hen aanwezig was.

De verdachten zouden betrokken zijn bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982.