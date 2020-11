Proces aanslag Charlie Hebdo weer uitgesteld om coronabesmetting

Het proces over de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Frankrijk loopt weer vertraging op. Een van de verdachten heeft het coronavirus opgelopen en is nog te ziek om naar de rechtbank te komen.

Het proces tegen de veertien vermeende handlangers van de extremisten die achter de aanslagen zitten op de redactie van het tijdschrift en op een joodse supermarkt in 2015, gaat op z’n vroegst op 23 november verder. De rechtszaak moest eerder ook al worden uitgesteld, omdat drie verdachten positief waren getest op het virus.

Bij de aanvallen op Charlie Hebdo en supermarkt Hyper Cacher vielen vijf jaar geleden zeventien doden. De daders kunnen niet meer worden berecht. Zij zijn destijds gedood door de politie.