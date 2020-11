Proces aanslag Charlie Hebdo verder vertraagd door corona

Het Franse proces over de terroristische aanslag van 2015 op het satirische weekblad Charlie Hebdo en een joodse supermarkt loopt verdere vertraging op. Een van de hoofdverdachten is besmet met het coronavirus en zou via een videoverbinding mee kunnen doen, maar de advocaat maakte daartegen bezwaar.

Door coronabesmettingen moest het proces al herhaaldelijk worden onderbroken. De zaak is nu tot zeker volgende week verschoven. Veertien vermeende handlangers van de islamitische extremisten staan terecht. Drie van hen zijn voortvluchtig.

Bij de terreuraanvallen op Charlie Hebdo, waarvan precies vijftig jaar geleden de eerste editie verscheen, en supermarkt Hyper Cacher vielen zeventien doden. De drie daders werden gedood door de politie.