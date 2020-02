Procedure voor toetreding tot EU strenger

De onderhandelingen met landen die willen toetreden tot de Europese Unie moeten kunnen worden vertraagd, stopgezet of overgedaan als zij terugvallen op bijvoorbeeld het gebied van de rechtsstaat.

De Europese Commissie heeft dat woensdag voorgesteld in reactie op de Franse eis het toetredingsproces te hervormen. Gaandeweg moet meer politieke bijsturing „op het hoogste niveau” mogelijk zijn, is het idee. De eisen voor lidmaatschap blijven ongewijzigd.

Tot ongenoegen van het Europees Parlement en het leeuwendeel van de lidstaten blokkeerde Frankrijk –samen met Nederland en Denemarken– afgelopen jaar de start van de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. Deze landen voldoen volgens de Europese Commissie aan de eisen. Begin van de onderhandelingen is voor Brussel „een topprioriteit.”

De hoop is dat er op een Balkantop in Zagreb in mei wel groen licht komt. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen denkt dat de weg vrij is voor „onze vrienden op de westelijke Balkan” als de lidstaten het voorstel aannemen.

„Kandidaat-landen moeten hervormingen die ze beloven, doorvoeren”, aldus EU-commissaris Oliver Varhelyi (Uitbreiding en Nabuurschap). Bij nieuwe onderhandelingen staan voortaan de vereisten op het vlak van rechtsstaat en democratie centraal. De financiële steun voor kandidaat-toetreders kan worden verlaagd als ze stil- of terugvallen in bijvoorbeeld corruptiebestrijding of hervorming van de economie.

De Nederlandse regering vindt dat Albanië er nog niet klaar voor is, maar over Noord-Macedonië valt te praten. Het kan overigens wel tien jaar of meer duren voordat toetredingsgesprekken tot EU-lidmaatschap leiden. De onderhandelingen met Turkije zijn bevroren en die met Servië en Montenegro verlopen al jaren moeizaam. De nieuwe regels worden niet verplicht voor hen. Bosnië-Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten.