Problemen door noodweer Oostenrijk voorbij

Het Grossarltal in Oostenrijk is maandag weer voor alle verkeer bereikbaar. Afgelopen weekend was de regio door overvloedige regenval vrijwel geheel van de buitenwereld afgesloten en konden de vele buitenlandse toeristen geen kant op.

De autoriteiten meldden dat de meeste wegen maandag weer normaal begaanbaar zijn. „We hebben het ergste achter de rug,” zei een lokale brandweercommandant. Door het slechte weer waren veel wegen de afgelopen dagen versperd door wateroverlast en modderlawines.

Pas in de loop van maandag maken de autoriteiten de balans op van de schade die het noodweer in het gebied heeft aangericht.