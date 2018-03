Pro-Syrische troepen gedood bij bombardement

Zeker 36 pro-Syrische strijders zijn gedood tijdens een reeks bombardementen door de Turkse luchtmacht in de Syrische regio Afrin. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zaterdag.

Volgens het observatorium was het de derde keer in 48 uur dat het Turkse leger met gevechtsvliegtuigen de regeringsgezinde troepen onder vuur namen. De troepen die trouw zijn aan het regime van president Assad, trokken ruim een week geleden de streek van Afrin binnen om de Koerdische YPG-milities te steunen.

Turkije is bezig met een offensief in Afrin, dat in handen is van de YPG-milities. Ankara ziet de YPG als een terreurbeweging en een bedreiging voor de Turkse nationale veiligheid. De Verenigde Staten, een NAVO-bondgenoot van Turkije, zien de Koerdische strijders juist als een betrouwbare partner in de strijd tegen Islamitische Staat.

De Turkse premier Binali Yildirim zei zaterdag dat zijn troepen het plaatsje Rajo op de militanten hebben veroverd. Volgens het observatorium heeft het Turkse leger ongeveer 70 procent van de stad in handen. Rajo ligt vlak bij de grens met Turkije, ongeveer 25 kilometer ten noordwesten van de stad Afrin.