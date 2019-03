Pro-militairen leiden bij verkiezing Thailand

De pro-militaire partij heeft verrassend de leiding genomen bij de parlementsverkiezingen zondag in Thailand. Het zijn de eerste verkiezingen in het Aziatische land sinds de staatsgreep door het leger in 2014.

Met 93 procent van de stemmen geteld, meldde de verkiezingscommissie dat de pro-militaire partij Palang Pracharat, van juntaleider Prayuth Chan-ocha, met 7,59 miljoen stemmen aan de leiding gaat. Daarmee blijft Palang Pracharat de belangrijkste oppositiepartij voor.

Met 7,12 miljoen stemmen volgt Pheu Thai, een partij die banden heeft met de verbannen voormalige premier Thaksin Shinawatra, wiens loyalisten sinds 2001 elke verkiezing hebben gewonnen.

Meer dan honderd partijen strijden om een plek in het vijfhonderd zetels tellende parlement, dat samen met de senaat een nieuwe premier kiest. Juntaleider Prayut Chan-Ocha wil premier blijven. Om dat te bereiken heeft zijn partij genoeg aan 126 zetels in het parlement, omdat het leger alle 250 zetels van de senaat al heeft veiliggesteld.