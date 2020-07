Pro-Europese SDSM op kop in verkiezingen Noord-Macedonië

De parlementsverkiezingen in Noord-Macedonië lijken uit te lopen op een overwinning voor de sociaaldemocratische SDSM van oud-premier Zoran Zaev. Met 71 procent van de stemmen geteld blijkt dat de pro-Europese SDSM 36,9 procent van de stemmers achter zich kreeg. De rechts-nationalistische VMRO volgt op 35,9 procent.

In de peilingen leek het er al op dat geen van beide partijen een grote meerderheid van de stemmers achter zich zou krijgen. Mogelijk liggen daardoor moeizame coalitieonderhandelingen in het verschiet.

De verkiezingen moeten de interim-regering vervangen die aan de macht is sinds Zaev een half jaar geleden aftrad als premier. Zaev legde zijn functie neer nadat de Europese Unie zijn land geen datum wilde geven om besprekingen over toetreding tot het EU-blok te beginnen. De oud-premier zette het toetredingsproces in gang door in te stemmen met de naamsverandering van Macedonië naar Noord-Macedonië. Daardoor werd een decennia-oud conflict met buurland Griekenland beslecht.