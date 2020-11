Pro EU kandidaat voorop in presidentsverkiezingen Moldavië

De pro-EU-oppositiekandidaat Maia Sandu stevent volgens de eerste voorspellingen af op winst in de presidentsverkiezingen in Moldavië. Ze heeft volgens de exit-polls in de tweede ronde 54,8 procent van de stemmen behaald tegen 45,2 procent voor de zittende president Igor Dodon.

De bevolking van de voormalige Sovjet-republiek is verdeeld over de EU. Onder aanvoering van president Dodon wil een groot deel aan innige betrekkingen met Rusland vasthouden terwijl het andere deel voor toenadering met de EU is. Moldavië geldt als het armste land in Europa. Ongeveer 3,2 miljoen mensen mochten zondag hun stem uitbrengen.

Sandu verloor vier jaar geleden de verkiezingen van Dodon. Ook toen was een tweede ronde nodig.