Pro-democratische politici opgepakt in Hongkong

De autoriteiten in Hongkong hebben zeven pro-democratische politici opgepakt, onder wie vier parlementsleden. Hun arrestatie volgt op onrust in het parlement van de metropool in mei. Toen ontaardde een vergadering in chaos.

De zeven worden verdacht van vergrijpen als „minachting” van het parlement. De politie sluit meer arrestaties niet uit. De Democratische Partij van Hongkong heeft de arrestatie van haar leden veroordeeld. De partij klaagt dat het recht van de bevolking om binnen of buiten het parlement te protesteren zo wordt onderdrukt.

Bij de vergadering in mei probeerde de oppositie de aanstelling tegen te houden van een commissievoorzitter. Toen het kamp dat wordt gezien als pro-Peking de benoeming toch doordrukte, leidde dat tot geduw, getrek en geschreeuw. Beveiligers verwijderden meerdere pro-democratische politici.

Hongkong heeft een speciale status binnen de communistische volksrepubliek. De miljoenenstad heeft een eigen parlement, maar niet alle leden kunnen rechtstreeks worden gekozen door de bevolking. Dat systeem maakt het voor de oppositie lastig om aan een parlementaire meerderheid te komen.

De politieke spanning in Hongkong is het afgelopen anderhalf jaar flink opgelopen, onder meer door massale protesten en de invoering van een omstreden veiligheidswet door China. De oppositie hoopte een grote overwinning te boeken bij de verkiezingen die in september plaats hadden moeten vinden, maar die zijn vervolgens door de autoriteiten met een jaar uitgesteld.