Pro-democratische politici Hongkong dreigen massaal op te stappen

Pro-democratische parlementariërs in Hongkong dreigen „massaal” op te stappen als vier van hun collega’s uit het parlement worden gezet. „Wat de centrale regering probeert te doen met volksvertegenwoordigers is compleet belachelijk”, zei partijleider Wu Chi-wai van de Democratische Partij op een persconferentie.

Lokale media in de metropool hebben bericht dat in Peking wordt vergaderd over de mogelijkheid de vier hun zetel te ontnemen. Dat zou op de agenda staan van het machtige Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres van China. De oppositieleden in Hongkong zou worden verweten dat ze hun eed hebben geschonden door het werk van het parlement te verstoren.

De miljoenenstad Hongkong maakt sinds 1997 weer deel uit van het communistische China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en parlement. In die Wetgevende Raad wordt slechts de helft van de parlementariërs rechtstreeks gekozen. Dat voedt de onrust in de metropool, waar sommige inwoners meer democratie eisen.

De politieke spanning in Hongkong is het afgelopen anderhalf jaar flink opgelopen, onder meer door massale protesten en de invoering van een omstreden veiligheidswet door China. De oppositie hoopte een grote overwinning te boeken bij de verkiezingen die in september plaats hadden moeten vinden, maar die zijn vervolgens door de autoriteiten met een jaar uitgesteld.