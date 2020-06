Pro-democratische partij Hongkong heft zich op uit vrees voor wet

Demosisto, een pro-democratische partij in Hongkong, opgericht door voormalige studentenactivisten, heft zichzelf op uit vrees voor de nieuwe veiligheidswet. China nam de nationale veiligheidswet voor Hongkong dinsdag unaniem aan. Met de nieuwe wet verstevigt Peking zijn greep op Hongkong.

„Na veel interne beraadslaging hebben we besloten om de activiteiten als groep stop te zetten gezien de omstandigheden”, zei Demosisto op Twitter.

De aankondiging kwam nadat vier prominente figuren van de partij - Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo en Agnes Chow - zeiden dat ze hun betrokkenheid bij de groep beëindigden.

De bekende pro-democratieactivist Joshua Wong zei in reactie op het nieuws over de wet dat hij stopt als leider van de groep Demosisto. Volgens Wong wordt hij „een primair doelwit” van de nieuwe nationale veiligheidswet.

Demosisto maakte deel uit van een nieuwe generatie partijen die ontstond in de nasleep van door studenten geleide pro-democratieprotesten in 2014, toen de woede over de heerschappij van Peking toenam.

Ze tergden Peking door algemeen kiesrecht te eisen en campagne te voeren bij het buitenland om sancties op te leggen aan China.

Campagnevoerders zoals Wong - die eerder in de gevangenis is beland vanwege zijn activisme - worden door de staatsmedia van China routinematig als „separatisten” afgeschilderd, hoewel Demosisto geen voorstander is van onafhankelijkheid.