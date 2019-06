Privacyklacht tegen Google in negen landen

Privacy-activisten hebben in negen landen klachten ingediend tegen Google. De manier waarop Google advertenties verkoopt, schendt de privacy van burgers en overtreedt de Europese privacyregels, zegt actiegroep Liberties. Die heeft geklaagd bij de toezichthouders in Duitsland, Frankrijk, België, Italië, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië, Estland en Slovenië.

De klachten gaan over ‘real-time bidding’. Google zorgt ervoor dat uitgevers met een website worden gekoppeld aan adverteerders die bij hen reclames willen plaatsen. Dat gaat razendsnel en volautomatisch, elke seconde worden zo miljoenen advertenties gepubliceerd. Google gebruikt persoonlijke gegevens om te bepalen wie welke reclame te zien krijgt. Mannen van 70 zullen namelijk in andere dingen geïnteresseerd zijn dan vrouwen van 22. En iemand die googelt op wasmachines, is misschien op zoek naar een nieuwe wasmachine, en kan daardoor een reclame voor wasmachines te zien krijgen.

’‘Dit gebeurt zonder dat mensen ervan weten, zonder dat ze ermee kunnen instemmen of niet en zonder dat ze er iets aan kunnen doen’’, aldus Liberties.