„Privévliegreizen verboden in Algerije”

Met onmiddellijke ingang mag er niet meer met privé vliegtuigen worden gevlogen in Algerije. Dit berichtte het internetmedium TSA op gezag van de luchtvaartautoriteiten. Aangenomen wordt dat het plotselinge verbod verband houdt met de oplopende spanningen rond het verval van de macht van de clan die het land al 20 jaar regeert en de hoogbejaarde president Abdelaziz Bouteflika als boegbeeld heeft.

In de nacht van zaterdag op zondag is Ali Haddad, een belangrijke figuur uit de clan, aan de Tunesische grens gearresteerd. De zakenman, mediamagnaat en net afgetreden voorzitter van een werkgeversvereniging (Haddad) mocht het land niet verlaten. Hij was met een auto naar de grensovergang Oum Teboul, 490 kilometer ten oosten van de hoofdstad Algiers, gegaan.

De weinig transparante clan wordt ‘le poivoir’ (de Macht) genoemd. Ze wankelt onder druk van massale straatprotesten en het wegvallen van steeds meer getrouwen. Tal van sleutelfiguren hebben in de afgelopen weken het regime de rug toegekeerd. Maar Haddad is voor zover bekend de eerste prominent die wordt gearresteerd.