Prinses wil nog geen geld en verplichtingen

De oudste dochter van het Belgische koningspaar Filip en Mathilde, kroonprinses Elisabeth (17), blijft een zo normaal mogelijk leven leiden. Haar ouders hebben volgens Belgische media laten weten dat ze voorlopig geen toelage van de staat wil, omdat die ‘dotatie’ verplichtingen met zich meebrengt die de tienerprinses nog even op afstand wil houden. Elisabeth wordt in de herfst van dit jaar 18 jaar oud en zou dan een toelage krijgen.

De toelage voor een lid van een koninklijk huis is aanzienlijk en in de Belgische politiek omstreden. Zo krijgt de koning elke dag een toelage van 2500 euro. Indien prinses Elisabeth een toelage zou krijgen, zou ze onder meer een eigen koninklijke huishouding moeten runnen, een agenda met verplichtingen hebben en personeel in dienst moeten nemen. Ze zit momenteel op een middelbare school in Wales en gaat daar mogelijk ook studeren.