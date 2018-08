Prinses Mabel verdrietig om overlijden Annan

Prinses Mabel, oud-directeur van The Elders, is verdrietig over het overlijden van Kofi Annan, die sinds 2007 is lid van van deze denktank. Via Twitter laat ze weten: „De mensheid is één van haar groten verloren. Ik bewonderde Kofi Annans geduld, vasthoudendheid, integriteit en mededogen. Laten we hem eren door werk te maken van vrede, mensenrechten, de rechtsstaat en ontwikkeling.”

The Elders is een raad van wereldleiders en andere prominenten. Ze werken aan het oplossen van wereldproblemen als aids, gewapende conflicten en armoede. Mabel trad in mei 2012 terug als directeur van The Elders, na het ski-ongeluk van februari van dat jaar waardoor haar man prins Friso in coma raakte.

Oranjes hadden bijzondere band met Annan