Prinses Haya zet relaties tussen Dubai, Groot-Brittannië en Jordanië onder druk

Prinses Haya, zesde vrouw van de emir van Dubai, heeft officieel bescherming gevraagd in Groot-Brittannië. Dat is niet alleen een nachtmerrie voor de emir, maar zet ook de relatie tussen de Verenigde Arabische Emiraten enerzijds en Groot-Brittannië en Jordanië anderzijds onder spanning.

Niet het redden van zijn huwelijk, maar het voorkomen van berichtgeving erover was een van de eisen van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum (70) afgelopen dinsdag bij het Britse hooggerechtshof.

Sjeik Mohammed, de leider van het emiraat Dubai in de Golf, kreeg van de rechter nul op het rekest. En dus kan iedereen lezen dat zijn zesde vrouw bescherming heeft aangevraagd voor zichzelf en haar twee kinderen bij het hooggerechtshof, met beroep op een wet die huiselijk geweld en gedwongen huwelijken moet voorkomen.

De 45-jarige prinses Haya vluchtte begin juli met haar kinderen naar Groot-Brittannië, waar ze asiel aanvroeg. De precieze reden voor haar vlucht is niet bekend. Een gedwongen huwelijk is het in elk geval niet geweest. Weliswaar is de man in het Midden-Oosten de leidende partij in het traject naar een huwelijk, maar de vrouw moet wel degelijk haar toestemming geven – zeker een sterke vrouw als prinses Haya.

Gouden kooi

Huiselijk geweld of de dreiging daarmee, is een reëlere mogelijkheid. Het is bekend dat de prinsessen van Dubai, dat een van de zeven emiraten is die samen de Verenigde Arabische Emiraten vormen, in een gouden kooi leven.

Vorig jaar probeerde een dochter van sjeik Mohammed, prinses Latifa, al te ontsnappen. Ze deed dat omdat ze „meer vrijheid” wilde en omdat haar vader „alleen maar aan zijn eigen reputatie denkt”, zo vertelde ze in een lange video die ze opnam vlak voor haar ontsnappingspoging. De ontsnapping mislukte en prinses Latifa werd met veel machtsvertoon van een luxe jacht gehaald dat richting India was gevaren.

Andere liefde

Er zijn onbevestigde berichten dat de situatie van Latifa, van wie sindsdien weinig vernomen is, voor Haya aanleiding is geweest om op haar beurt te vluchten. Maar het kan ook zijn dat er een andere liefde in het spel is. Anonieme bronnen hinten daarop en sjeik Mohammed postte na Haya’s vlucht een gedicht op Instagram met de zinsnede ”Je dagen van bedrog zijn voorbij”.

In elk geval wist Haya met haar twee kinderen van zeven en elf jaar in Groot-Brittannië te komen, waar ze niet veel risico op ontvoering loopt. Wel zet ze daarmee de diplomatieke relaties tussen beide landen onder druk. Haya en haar man waren graag geziene gasten op de paardenrennen in het Britse Ascot. Ook onderhielden ze relaties met koningin Elizabeth en andere leden van de Britse koninklijke familie. Bovendien zijn de Verenigde Arabische Emiraten een belangrijke handelspartner voor de Britten.

Het is niet alleen de relatie tussen Groot-Britannië en de Verenigde Arabische Emiraten die onder druk komt te staan door de vlucht van Haya. Dat geldt misschien nog wel meer voor de betrekkingen tussen de Emiraten en Jordanië. Haya is een dochter van de vorige koning van Jordanië en een halfzus van de huidige koning. Jordanië wil niet dat de naam van Haya door het slijk wordt gehaald.

Dat bleek afgelopen donderdag eens te meer. Toen dook de eerste foto van Haya op sinds haar vlucht. Hij werd gepost op Twitter door haar broer prins Ali al-Hussein. „Vandaag bij mijn zus en oogappel Haya bint al-Hussein”, twitterde prins Ali. Op de foto houdt hij zijn arm beschermend om zijn zus, die een trui draagt waarop prominent de Jordaanse vlag te zien is. Het is een niet al te subtiel signaal dat het hoofdstuk Dubai voor Haya is gesloten. Maar feitelijk gaat het boek pas net open. Het gaat nog wel even duren voor alle diplomatieke plooien zijn gladgestreken.

