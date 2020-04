Prinses Beatrice en verloofde stellen huwelijk officieel uit

Het huwelijk van de Britse prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi is nu definitief uitgesteld. Het coronavirus en de verlengde lockdown van het Verenigd Koninkrijk zijn hiervoor de reden. In maart maakte het stel al wat aanpassingen vanwege het longvirus, in de hoop dat ze op 29 mei toch konden trouwen. Maar dat kan nu geen doorgang meer vinden. Dit meldt People.

„Ze zijn helemaal niet meer met hun huwelijk bezig, er spelen nu veel grotere zaken. Daarom wordt er ook niets meer veranderd, pas als de tijd rijp is zullen er nieuwe plannen gemaakt worden”, aldus een woordvoerder van de twee.

Beatrice en Edoardo zouden elkaar het ja-woord geven in St. James’s Palace in Londen, met aansluitend een receptie in de tuin van Buckingham Palace.

Beatrice is de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson.