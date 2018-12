„Prins stuurde verdachte berichten rond moord”

De man die het team zou hebben aangestuurd dat journalist Jamal Khashoggi ombracht in Turkije, ontving rond de moord meerdere berichten van kroonprins Mohammed bin Salman. Dat bericht de krant Wall Street Journal, die zich baseert op informatie uit een geheim rapport van inlichtingendienst CIA.

De prins, de feitelijke leider van Saudi-Arabië, stuurde volgens het rapport zeker elf berichten naar zijn vertrouweling Saud al-Qahtani. Dat gebeurde in de uren rond de moord op Khashoggi. De kritische columnist voor de Washington Post is begin oktober gedood in het Saudische consulaat in Istanbul.

Saud al-Qahtani stond naar verluidt in contact met de leider van het Saudische team in Istanbul. Het is onduidelijk wat voor berichten hij precies zou hebben ontvangen van de kroonprins. Er zou geen direct bewijs zijn dat prins Mohammed persoonlijk opdracht heeft gegeven Khashoggi te elimineren.