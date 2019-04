Prins Philip weer achter het stuur

De Britse prins Philip is voor het eerst sinds hij zijn rijbewijs heeft ingeleverd weer gezien achter het stuur van een auto. De 97-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth reed volgens Britse media rond over het landgoed rondom het elfde-eeuwse kasteel van Windsor.

Philip leverde zijn rijbewijs in nadat hij in januari was betrokken bij een auto-ongeluk waardoor twee vrouwen gewond raakten. Een baby in de auto van de vrouwen bleef ongedeerd. Het ongeval gebeurde op het landgoed Sandringham, het buitenverblijf van de koningin. De Land Rover van de prins sloeg over de kop en Philip moest uit zijn benarde positie worden ontzet. Pas na verloop van tijd bood de hoogbejaarde prins-gemaal zijn excuses aan.

Formeel mag Philip nog wel rijden op de landgoederen van het koninklijk huis, omdat dat privéterrein is.

Het Britse Openbaar Ministerie gaat de prins niet vervolgen voor zijn betrokkenheid bij het ongeluk.