Prins Philip ongedeerd bij auto-ongeluk

Prins Philip is donderdag betrokken geraakt bij een verkeersongeluk in de buurt van het landgoed Sandringham aan de Engelse oostkust. De 97-jarige echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth is volgens Buckingham Palace niet gewond geraakt.

De BBC meldde dat de hoogbejaarde hertog van Edinburgh achter het stuur van een Range Rover zat die in botsing kwam met een ander voertuig en kantelde. Een ooggetuige hielp hem uit de wagen. Prins Philip was bij kennis maar erg geschrokken. De twee inzittenden van de andere auto raakten lichtgewond.