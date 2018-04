Prins Philip, de 96-jarige echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, heeft woensdag een nieuwe heup gekregen. Volgens Buckingham Palace was de operatie succesvol. „Hij gaat naar tevredenheid vooruit in dit vroege stadium. Zijne koninklijke hoogheid moet waarschijnlijk nog verscheidene dagen in het ziekenhuis blijven, maar hij voelt zich op z’n gemak en is opgewekt”, aldus de verklaring.