Prins Laurent moet inleveren

De Belgische prins Laurent moet 15 procent van zijn toelage voor dit jaar inleveren. Dat heeft de ad hoc-commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers woensdag bepaald met twaalf stemmen voor en één tegen.

De advocaat van de prins hield een pleidooi van bijna drie uur maar slaagde er niet in de commissieleden op andere gedachten te brengen. Wie de enige uitzondering was, is niet bekend. Volgende week moet de voltallige Kamer zich nog uitspreken over het voorstel Laurent te korten.

De prins krijgt die straf omdat hij zonder toestemming van de regering in militair uniform de viering van de negentigste verjaardag van het Chinees leger bijwoonde. Dat was bepaald niet de eerste keer dat Laurent, die zich verre moet houden van politiek, met zijn gedrag voor ophef zorgde.