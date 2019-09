Prins Harry loopt door Angolees mijnenveld

Prins Harry is vrijdag net als zijn moeder 22 jaar geleden door een - inmiddels geruimd - Angolees mijnenveld gelopen.

Diana bezocht in 1997 het landmijnenveld in Huambo, waar de bekende foto werd gemaakt van de prinses in beschermende kledij. De Britse prinses zette zich in voor het verwijderen van landmijnen, een missie die Harry van haar heeft overgenomen. Harry wandelde vrijdag net als zijn moeder door het voormalige mijnenveld, de landmijnen werden er tussen 2004 en 2005 geruimd.

Na zijn bezoek aan het mijnenveld gaat Harry, wederom net als zijn moeder, langs bij het Huambo Orthopaedic Centre. Het medisch centrum waar slachtoffers van mijnen worden behandeld, wordt als eerbetoon vernoemd naar Diana.