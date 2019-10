Prins Harry klaagt media aan om telefoonhack

De Britse prins Harry heeft een rechtszaak aangespannen tegen The Sun en de Daily Mirror. De kranten hebben zijn telefoon gehackt en illegaal zijn voicemailberichten beluisterd, beweert Buckingham Palace.

Een woordvoerder van Newsgroup Newspapers, het moederbedrijf van The Sun, bevestigt dat de hertog van Sussex een aanklacht heeft ingediend. „We hebben op dit moment geen commentaar”, luidt de reactie.

Eerder deze week diende de hertog van Sussex ook al een aanklacht in tegen de Mail on Sunday. Die krant had namelijk een privébrief van Harry’s vrouw Meghan aan haar vader gepubliceerd zonder toestemming. Ook het moederbedrijf Associated Newspapers werd aangeklaagd, omdat het mediabedrijf volgens de Sussexes bezig is met een campagne „om valse en opzettelijk denigrerende verhalen” over hen te verspreiden. Ook de genoemde brief valt daaronder.