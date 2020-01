Prins Harry is aangekomen in Canada

De Britse prins Harry is maandagavond herenigd met zijn gezin in Canada. Hij werd gespot op de luchthaven van Vancouver, is te zien op foto’s in de Daily Mail. De hertog van Sussex droeg een spijkerbroek, donkerblauwe jas en had een muts op. Hij werd begeleid door twee beveiligers.

De prins werd opgehaald en in een busje naar zijn landgoed in North Saanich gebracht. Zijn echtgenote Meghan en zoontje Archie waren daar al.

Harry had maandag zijn laatste officiële verplichting in Londen. Wanneer de prins weer terugkomt, is niet bekend. Volgens bronnen wordt hij nog voor het voorjaar verwacht.

Het echtpaar, dat eerder deze maand heeft aangekondigd een stap terug te doen binnen het Britse koninklijk huis, verdeelt de tijd tussen Canada en Engeland.