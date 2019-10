Prins Harry en Meghan klagen krant aan

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben de Mail on Sunday en moederbedrijf Associated Newspapers aangeklaagd vanwege de publicatie van een privébrief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. „Ik ben mijn moeder verloren en nu zie ik dat mijn vrouw het slachtoffer wordt van dezelfde krachten”, schrijft de hertog van Sussex in een verklaring. „Het is mijn grootste angst dat de geschiedenis zich herhaalt.”

De krant publiceerde foto’s van een handgeschreven brief van Meghan aan haar vader waarin ze hem bekritiseerde. Die foto’s staan nog steeds online.

De prins en zijn vrouw zijn het zat en willen nu niet langer langs de zijlijn toekijken en nietsdoen. „Dit is pesten. We weten allemaal dat dit op geen enkel niveau acceptabel is.”

De kosten voor de rechtszaak betalen Harry en Meghan zelf. Een eventuele schadevergoeding willen ze doneren aan een organisatie die zich inzet tegen pesten.