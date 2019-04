Prins Harry ‘cool’ bij marathon van Londen

Terwijl Meghan Markle elk moment kan bevallen van een koninklijke baby bracht haar echtgenoot prins Harry zondag - naar verluidt de uitgerekende datum - een verrassingsbezoek aan de marathon van Londen. De 34-jarige hertog van Sussex keuvelde met de organisatoren, maakte grapjes, deelde na afloop medailles uit en prees de deelnemers die de 42,195 kilometer liepen om geld in te zamelen voor een goed doel.

De Britse media, en de miljoenen fans van het koninklijk huis wereldwijd, vonden het uitermate ‘cool’ dat Harry zijn hoogzwangere vrouw even alleen liet en ontspannen met de gewone Londenaar, atleet of medewerker, op de foto ging. Over het aanstaande vaderschap werd met geen woord gerept.

De Keniaan Eliud Kipchoge won in 2.02.37. De lokale favoriet Mo Farah kwam als vijfde over de finish.