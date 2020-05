Prins geboren in Luxemburg

Luxemburg heeft een nieuwe toekomstige troonopvolger. Zondagmorgen om 5.13 uur heeft erfgroothertogin Stéphanie het leven geschonken aan een zoon. De baby krijgt de namen Charles Jean Philippe Marie Guillaume, zo liet het Luxemburgse hof namens de dolgelukkige ouders weten.

Het prinsje woog bij de geboorte 3190 gram, en moeder en kind maken het goed. Beide ouders, Stéphanie en Guillaume, zullen snel een foto van de baby met de bevolking delen.

De zwangerschap van Stéphanie werd eind vorig jaar aangekondigd. De baby werd ook deze maand verwacht. Het paar trouwde in oktober 2012. De boreling is na zijn vader tweede in de lijn van troonopvolging.