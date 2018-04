„Prins Charles wordt hoofd Gemenebest”

De Britse prins Charles volgt zijn moeder Elizabeth op als hoofd van het Gemenebest. Dat heeft het Gemenebest vrijdag besloten, meldt de zender Sky op gezag van ingewijden. Het is niet duidelijk of hij de rol meteen overneemt, of pas na Elizabeths overlijden.

Hoewel Elizabeth de functie overnam van haar vader, George IV, is die niet erfelijk. Het is dus geen automatisme dat prins Charles het Gemenebest gaat leiden.

De regeringsleiders van de 53 lidstaten zijn vrijdag bijeen in Windsor Castle voor een informele sessie zonder agenda. Beslissingen worden binnen het Gemenebest bij consensus genomen.

Elizabeth is sinds 1952 hoofd van het Gemenebest. Charles is kroonprins in zestien van de lidstaten, die vooral voormalige gebiedsdelen van Groot-Brittannië zijn. Ze vormen een los verbond van landen waar 2,4 miljard mensen wonen.