Prins Charles opent noodziekenhuis Londen via videoverbinding

De Britse prins Charles heeft via een videoverbinding een noodziekenhuis in Londen geopend. In evenementencentrum ExCel kunnen volgens Britse media op termijn 4000 patiënten worden behandeld. Het gaat om het eerste tijdelijke hospitaal dat de autoriteiten openen vanwege de coronacrisis.

De instelling heeft de naam NHS Nightingale Hospital gekregen. Het duurde met hulp van het leger anderhalve week om het evenementencentrum om te bouwen. In het complex worden normaliter grote evenementen zoals Comic Con gehouden. Er staan nu 500 bedden, maar dat aantal kan flink worden uitgebreid.

De 71-jarige troonopvolger noemde het een „bijna ongelofelijke prestatie” dat in korte tijd zo’n groot noodhospitaal is neergezet. „Het is een voorbeeld van hoe het onmogelijke toch mogelijk gemaakt kan worden”, zei Charles vanaf het koninklijke landgoed Balmoral in Schotland.

Charles heeft zelf ervaren hoe het is om het coronavirus op te lopen. Hij testte positief en ging in isolatie. „Ik had geluk. Covid-19 was bij mij relatief mild”, zei hij. „Maar voor anderen zal de reis veel zwaarder zijn.”

In het nieuwe ziekenhuis gaan onder meer artsen en verpleegkundigen in opleiding aan de slag. Ook komen er gepensioneerde zorgmedewerkers te werken. De overheid wil ook elders in het land noodziekenhuizen neerzetten. Die komen volgens de BBC onder meer in Cardiff, Glasgow, Manchester, Harrogate en Bristol.