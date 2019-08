Prins Charles naar Japan voor inhuldiging

Prins Charles zal op 22 oktober namens koningin Elizabeth de inhuldiging bijwonen van keizer Naruhito van Japan. Dat heeft Clarence House maandagavond bekendgemaakt.

Voor Charles is het de tweede keer dat hij deze plechtigheid bijwoont. In november 1990 was hij ook aanwezig bij de inhuldiging van Naruhito’s vader keizer Akihito.

Prins Charles, die in 2008 voor het laatst in Japan was, blijft twee dagen in Tokio. Daar besteedt hij ook aandacht aan de Brits-Japanse betrekkingen, liet zijn kantoor weten.

De verwachting is dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima eveneens bij de inhuldiging aanwezig zullen zijn. Voor Willem-Alexander is het ook de tweede maal dat hij de ‘Sokuirei Seiden no Gi’-ceremonie bijwoont. Naruhito, die op 1 mei de troon overnam van zijn vader, was samen met zijn vrouw Masako in 2013 bij de inhuldiging van Willem-Alexander als koning.