Prins Charles naar Ieper voor herdenking WOI

Prins Charles vertegenwoordigt de Britse koningin Elizabeth II tijdens de eeuwherdenking van de slag bij Passendale eind deze maand, heeft het Belgisch Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ook zijn zoon prins William en diens vrouw Kate komen naar België om met koning Filip en koningin Mathilde de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen te herdenken.

Prins Charles is 31 juli aanwezig bij de herdenking van de slag bij Passendale, de derde slag om Ieper, op de Tyne Cot begraafplaats in Zonnebeke. Dat is de grootste militaire begraafplaats van de Gemenebest ter wereld. Tijdens die slag in 1917 die honderd dagen duurde sneuvelden meer dan honderdduizend Britse en Duitse militairen.

Op zondag 30 juli vergezellen prins William en zijn echtgenote het Belgische koningspaar in Ieper naar de beroemde ‘last post’-ceremonie. Door de Menenpoort marcheerden de Britse troepen naar het front. Als muzikaal eerbetoon aan de gesneuvelden blazen elke avond om acht uur vrijwilligers aan de poort dit trompetsignaal.